Zilele trecute, Senatul a adoptat o lege legata de programul de investitii pentru infiintarea de centre de colectare a laptelui in zona montana. Valoarea totala a acestui proiect este de 60 milioane de euro, noteaza Mediafax.

,,Din cauza distantelor mari si a calitatii slabe a infrastructurii de transport, dar si a lipsei concentrarii ofertei, produsele din zona de munte nu sunt valorificate la intreaga lor valoare. Lipsesc in mare parte unitatile de colectare a laptelui in interiorul zonei montane’’, se arata in expunerea de motive a proiectului de lege.

Acest proiect de lege a fost votat in unanimitate de voturi in Senat, iar infiintarea de centre de colectare a laptelui in zona montana se va efectua in curand. Valoarea totala a proiectului, de 60 milioane de euro, va fi asigurata integral de la bugetul de stat.

Programul doreste sa incurajeze productia de lapte in zonele montane

Conform spuselor initiatorilor, programul isi propune sa incurajeze valorificarea produselor montane, stoparea depopularii zonelor montane si limitarea declinului productiei primare in zona montana, in scopul asigurarii unui consum intern.

Si opozitia sustine programul iar senatorul USR, Mihai Gotiu a precizat ca este de acord cu acest proiect, insa a explicat ca fermele montane au nevoie de investitii atat in ferme cat si in infrastructura rutiera.

Initiatori ai proiectului sunt mai multi parlamentari PSD si PMP, dar si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Fiind aprobat de Senat, proiectul va fi prezentat acum Camerei Deputatilor, care are si rol decizional.