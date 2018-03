Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a confirmat ca pesticidele de tipul neonicotinoidelor sunt daunatoare pentru albine, noteaza Agerpres.

Folosirea neonicotinoidelor in agricultura are un efect dezastruos pentru albine si totodata pentru mai multe culturi agricole, in conditiile in care albinele au un rol activ in polenizarea acestora. Cercetatorii declara ca numarul familiilor de albine se reduce drastic si drept consecinta, furnizarea de alimente la nivel global are de suferit.

Neonicotinoidele afecteaza atat albinele salbatice cat si pe cele domestice, insa modul in care sunt afectate depinde in mare parte de specia fiecarei familii de albine cat si de intensitatea cu care sunt utilizate pesticidele, explica Jose Tarazona, membru EFSA si expert in pesticide.

Trei tipuri de neonicotinoide, confirmate ca daunatoare

Acelasi expert precizeaza ca imidaclopridul, thiamethoxamul si clothianidinul sunt confirmate ca daunatoare albinelor, si drept urmare, acestea au fost sever restrictionate de UE in ultimii ani. Gigantii Bayer si Syngenta, producatori ai acestor substante au respins declaratiile emise de EFSA, catalogandu-le ca ,,defectuoase’’.

Restrictionarea suplimentara a folosiri neonicotinoidelor va fi decisa de catre Comisia Europeana si de guvernele statelor comunitare, dupa ce EFSA isi va transmite evaluarea oficiala.

Studiu: albinele expuse la neonicotinoide au o durata mai scurta de viata

Conform unui studiu realizat in Canada, albinele lucratoare care sunt expuse la neonicotinoide au o durata de viata mai scurta, iar coloniile prezinta un risc mai mare de a ramane fara regina.

Si studiile din Europa confirma acest lucru iar oamenii de stiinta declara ca expunerea la culturi tratate cu neonicotinoide a afectat coloniile de albine domestice din doua tari, reducand totodata, succesul reproductiv al celor salbatice.