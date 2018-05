Pentru conditiile din Romania sunt recomandate in cultura soiurile cu fructificare terminala (autohtone sau straine) deoarece sunt mai rezistente la temperaturile scazute din iarna, decat cele cu fructificare laterala.

In plus majoritatea soiurilor cu fructificare laterala sunt cu mult mai sensibile la atacul de bacterioza nucului (Xanthomonas juglandis) in conditiile din tara noastra.

Desi soiurile cu fructificare laterala sunt considerate mai productive decat cele cu fructificare terminala, totusi fara o tehnologie a culturii superioara, care sa permita realizarea unor cresteri anuale de 0,6-1,2 m, productia lor se apropie de cea a soiurilor cu fructificare terminala.

Soiurile romanesti cu fructificare terminala sunt mult mai bine adaptate conditiilor ecologice din Romania si prezinta fructe de cea mai buna calitate, fiind competitive pe pietele internationale.

Iata principalele soiuri romanesti de nuc:

Geoagiu 65

Soi de nuc romanesc, de vigoare m edie si cu coroana piramidala. Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea este semi-tardiva, de tip protogin. Soiul este precoce, productiv si constant in fructificare. Fructul este eliptic–alungit, usor ascutit la capete. Este de marime medie-mare, cu greutatea de 14,0 g. Endocarpul se sparge usor lasand miezul sa se extraga usor. Miezul este de culoare galbuie, placut la gust si cu un randament de 50,0 %.

Maturarea fructelor se produce in decada a II-a a lunii septembrie. Soiul este rezistent la ger si boli. Se recomandata a fi cultivat, mai ales in zona dealurilor subcarpatice. Soiul se inmulteste sporadic.

Germisara

Soi de nuc romanesc, de v igoare mijlocie si cu coroana globuloasa. Tipul de fructificare este terminal spre mixt. Inflorirea este semi-tardiva, de tip pr otogin. Este precoce si constant in fructificare. Fructul este mare, de 14,0 g. Endocarpul se sparge usor, iar miezul se poate extrage in jumatati, avand un randament de 50,0%.

Maturarea fructelor se produce in decada a II-a a lunii septembrie. Soiul prezinta o buna rezistenta la ger si la boli. Deoarece prezint a insusiri agrobiologice superioare este recomandat sa fie extins in zona dealurilor subcarpatice. Anual se altoiesc cate 250-300 plante pentru 1,5-2,0 ha plantatii.

Jupanesti

Soi romanesc, de vigoare mijlocie spre mare, si coroana cilindro-conica. Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea est e semi-tardiva, de tip protandru. Intra pe rod inca din anul 4 si produce mult si constant. Fructul este de marime medie (11,0 g), eliptic–alungit, cu un varf destul de ascutit. Endocarpul se sparge usor si lasa miezul sa iese in jumatati sau intreg. Randamentul in miez este de 51,0%.

Maturarea fructelor se produce in decadele II si III ale lunii septembrie. Soiul prezint a o rezistenta buna la ger si se comporta satisfacator la atacul de bacterioza si antracnoza. Se recomanda pentru cultura in toate zonele, cu aport de apa prin irigare, deoarece este foarte productiv si cu fructe de calitate buna. Anual se produc plante altoite pentru 15-18 ha plantatii. Este un soi de perspectiva

Argesean

Soi romanesc, destul de viguros si cu coroana globuloasa. Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea este tardiva, de tip protandra. Fructul este mare (14,0 g). Este precoce si productiv. Endocarpul este de grosime medie si se sparge usor, favorizand extragerea miezului intreg. Miezul are culoarea alb-galbuie, gust placut si aromat, de foarte buna calitate. Randamentul in miez este de 51,8%.

Maturarea fructelor are loc in decada a II-a a lunii septembrie. Soiul se recomanda in cultura pentru zona dealurilor subcarpatice, dar se altoiesc putine plante anual (100-200 buc).

Valcor

Soi de origine romaneasca, de vigoare mare, cu coroana globuloasa si port etalat. Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea este semi-tardiva, tip protandra. Intra pe rod timpuriu (anii 4-5) si produce constant. Fructul este de marime medie (13,0 g), de forma larg–eliptica. Endocarpul este subtire si se sparge usor. Randamentul in miez este de 51,0%.

Maturarea fructelor se produce in decada a II–a lunii septembrie. Soiul este foarte productiv, rezistent la ger si destul de rezistent la bacterioza si antracnoza, fiind foarte bun pentru toate zonele de cultur a in conditii de irigare. Anual se pot produce plante altoite pentru 10-12 ha. Este un soi de perspectiva pentru anii urmatori.

Valrex

Soi de origine romaneasca, de vigoare mijlocie si coroana globuloasa.Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea este semi-tardiva, tip protogina. Este precoce si are constanta in fructificare. Fructul este de marime mare (14,0g), de forma l arg–eliptica. Endocarpul este subtire neted si se sparge usor. Randamentul in miez este de 50%.

Maturarea fructelor se produce in prima decada a lunii septembrie. Este rezistent la ger si la boli (antracnoza si bacterioza). Pentru calitatea fructelor sale, productivitate si comportare la fact orii de mediu este recomandat pentru cultura, in toate zonele, in conditii de irigare. Anual se pot produce plante altoite pentru 8-10 ha. Este un soi de nuc cu perspectiva de a ocupa suprafete mari de nuc.

Valmit

Soi de origine romaneasc a, de vigoare mare si coroana globuloasa. Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea este semi-tardiva, tip protogin. Este precoce (anul 4-5) si fructifica bine si constant. Fructul este de marime medie ( 12,6 g), aspectuos, de forma larg–eliptica, e ndocarpul este subtire neted si se sparge usor. Randamentul in miez este de 52,0%.

Maturarea fructelor are loc in decada a II–a lunii septembrie. Soiul poate fi extins in toate zonele de cultura, in conditii de irigare deoarece este productiv, rezistent la ger si boli si are fructe de buna calitate. In fiecare an se pot altoi plante pentru 8-10 ha, fiind un soi de perspectiva.

Valcris

Soi romanesc, cu pomi de vigoare medie si coroana globuloasa.Tipul de fructificare este terminal. Infloritul este semi-tardiv, tip protogin. Este productiv si constant in fructificare. Fructele sunt mari (15,0 g), de forma sferic-circulara. Endocarpul este de grosime medie, neted, potrivit de tare. Randamentul in miez este de 49,0%.

Maturarea fructelor se produce in decada a III–a lunii septembrie. Soiul este rezistent la ger si tolerant la antracnoza si bacterioza. Datorita calitatilor sale soiul este recomandat in majoritatea regiunilor tarii, in conditii de irigare. Pentru primii ani se produc se produc plante altoite pentru 4-5 ha.

Susita

Soi romanesc, de vigoare mijlocie, cu coroana globuloasa si schelet rezistent. Tipul de fructificare este terminal. Inflorirea este semi-tardiva, de tip protandru. Intra timpuriu in fructificare (an 4-5) si este productiv. Fructul este de marime medie (12,0 g). Endocarpul este subtire si lasa miezul sa fie extras intreg, in proportie ridicata. Randamentul in miez este de 50,0%.

Maturarea fructelor se produce in decada a III-a a lunii septembrie. Soiul prezinta rezistenta la ger, dar si la antracnoza si bacterioza. Este recomandat in cultura pentru calitatile sale productive si calitative, in zona dealurilor subcarpatice, iar in zonele de campie numai cu irigare. Soiul se inmulteste sporadic.