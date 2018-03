Vremea deosebit de rece de la inceputul intervalului 3 – 8 martie, va intra treptat intr-un proces de incalzire, la nivelul intregii tari, informeaza ANM.

Temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -14…4°C la inceputul perioadei, abaterile termice negative fiind de 1…12°C si -1…7°C in restul zilelor, valori apropiate de mediile multianuale, in majoritatea zonelor de cultura.

Temperatura maxima a aerului va oscila intre -9…10°C, pe aproape intreg teritoriul. temperatura minima a aerului se va incadra intre -18…5°C in toate regiunile, cele mai scazute valori fiind posibile in centrul si nord-estul tarii, producandu-se inghet

la sol.

Se prognozeaza precipitatii sub forma de ninsoare, dar si mixte (ploaie, lapovita si ninsoare), acestea fiind insotite de intensificari ale vantului, in cea mai mare parte a tarii.

Caracteristici agrometeorologice 3 – 8 martie

Aprovizionarea cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului de toamna, va prezenta valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in aproape toate zonele de cultura.

Izolat in nordul si nord-estul Moldovei, precum si in centrul Dobrogei continutul de umiditate din sol se va incadra in limite scazute.

Starea de vegetatie a culturilor agricole 3 – 8 martie

In aceste conditii, speciile de rapita, orz si grau de toamna, precum si cele pomi-viticole se vor afla in starea de repaus vegetativ, in aproape toata tara.

De asemenea, la inceputul intervalului, pe fondul temperaturilor minime din aer si sol, situate sub pragurile biologice critice de rezistenta a plantelor (-7…-10…-15°C), precum si in absenta unui strat protector de zapada va fi posibila deprecierea aparatului foliar prin brunificari si arsuri ale varfului frunzelor.

In functie de data semanatului, culturile de orz si grau de toamna vor inregistra fazele de rasarire, formarea frunzei a treia si infratire (20-100%).

Rapita se va afla in faza de infrunzire (7-13 frunze), pe intreg teritoriul agricol al tarii.

In majoritatea plantatiilor, la speciile pomi-viticole se va semnala starea de repaus biologic.

Lucrarile agricole de sezon (araturi, fertilizari, taieri in vii si livezi, etc.) vor fi sistate temporar.

Recomandari de specialitate 3 – 8 martie