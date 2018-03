Fermierii romani au o noua oportunitate de a-si valorifica produsele agricole si pot avea pentru prima data acces la un sistem integrat de procesare a legumelor, fructelor laptelui si carnii. Lansata in urma cu cateva zile, UNCAPI inglobeaza deja afaceri in valoare de 40 milioane de euro, din cele mai importante ramuri din agricultura, noteaza Agerpres.

Incepand cu data de 5 martie, toate entitatile economice si persoanele fizice care activeaza in agricultura se pot inscrie in Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata (UNCAPI), unde vor avea acces la un sistem complet de productie si desfacere, beneficiind in acelasi timp si de reprezentare in fata institutiilor statului, consiliere pentru atragerea de fonduri europene sau cursuri de formare profesionala.

Uniunea de cooperative va reprezenta interesele membrilor sai, propunand anumite schimbari legislative autoritatilor si initiind diferite propuneri de siguranta alimentara. De asemenea, UNCAP va promova si incuraja asocierea producatorilor locali sau nationali in cooperative.

,,Infiintarea UNCAPI este inca un semn ca agricultura romaneasca este pe un drum bun. Fermierii romani sunt oameni extrem de muncitori si de constiinciosi, daca au si oportunitatea de a ajunge usor la surse de informare si de consiliere, de a le fi reprezentate interesele si, mai ales, de a lucra intr-un cadru organizat, care sa le dea putere si incredere, sunt sigur ca in acest fel, vor ajunge curand pe lista marilor furnizori europeni’’, a declarat ministrul agriculturii, Petre Daea.

Sprijinirea fermierilor si promovarea produselor autohtone, prioritare pentru UNCAPI

Pe langa sustinerea fermierilor, UNCAPI isi propune si sa faciliteze cormecializarea mai facila a produselor agro-alimentare, permitand producatorilor sa ajunga mai usor cu produsele in piata si in supermarketuri.

Cu un lant de productie integrat, fermierii vor avea acces la fabrici de procesare, abatorizare, depozite de colectare a legumelor si fructelor sau la fabrici de conservare, iar producatorii isi vor putea valorifica produsele pe tot parcursul anului, nu doar in sezon.

Lipsa unitatilor de procesare in Romania, problematica

Stefan Nicolae, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor AgroStar, este de parere ca lipsa unitatilor de procesare din tara noastra a creat foarte multe probleme, fermierii fiind deseori nevoiti sa-si arunce produsele pe camp. Un grup bine organizat ar combate astfel de probleme iar fermierii vor avea mai multe optiuni de a-si valorifica productia, reducand astfel pierderile.

Si atragerea de fonduri europene este unul din obiectivele UNCAPI. Prin diferite cursuri de pregatire si de formare profesionala, fermierii vor invata cum sa atraga investitii in vederea capitalizarii cooperativelor membre UNCAPI, indiferent de dimensiunea lor economica.

Pentru o mai buna reprezentare, UNCAPI va infiinta filiale in toate judetele tarii, avand reprezentanti atat la nivel de prefecturi cat si de minister, Guvern sau Parlament.