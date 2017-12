Fermierii romani care sunt organizati intr-un grup operational potential fara statut juridic pot accesa fonduri publice de pana la 500.000 euro, prin submasura 16.1 – Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese.

Principala conditie de accesare a acestui sprijin este depunerea unui plan de afaceri. Instructiuni privind conceperea planului de afaceri se pot gasi pe site-ul oficial AFIR. Tot pe site-ul AFIR se pot gasi si principalele criterii de eligibilitate pentru submasura 16.1 – Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte pilot, produse si procese.

Prin acest sprijin, se doreste incurajarea inovarii si cooperarii in sectorul agro-alimentar, prin dezvoltarea de noi tehnologii, produse si proiecte pilot. De asemenea, se urmareste si imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari si integrarea acestora in lantul agro-alimentar.

Prin indeplinirea conditiilor impuse in Planul de Afaceri, se considera ca grupul de fermieri este eligibil pentru accesarea sprijinului si ca indeplineste toate cerintele propuse. Iata un model de plan de afaceri pentru Submasura 16.1.

1. Informatii despre proiect

In prima sectiune a planului de afaceri, solicitantul va trebui sa ofere informatii generale despre proiectul ce urmeaza sa fie implementat, informatii ca: titlul proiectului, bugetul total (aproximativ) al proiectului exprimat in euro, valoarea aproximativa a sprijinului solicitat dar si perioada pe care se va desfasura proiectul (data de incepere si data finalizarii).

2. Localizarea proiectului

In al doilea capitol, se vor cere informatii despre locatia de desfasurare a activitatilor descrise in proiect. Solicitantul va trebui sa trebui sa specifice tara desfasurarii proiectului si locatia principala de desfasurare a activitatii. In cazul in care beneficiarul doreste sa desfasoare activitatile in locatii multiple, acestea se vor mentiona tot la nivel de judet, in sectiunea ,,Locatia secundara”.

Tot la acest capitol se va specifica si numele programului de dezvoltare rurala .

3. Date generale privind liderul si coordonatorul de proiect

In aceasta sectiune se vor completa datele generale si de contact ale liderului/coordonatorului proiectului: nume, adresa, adresa de e-mail si numar de telefon. In cazul liderului de proiect, se va specifica si tipul partenerului care face parte din grupul operational .

4. Tipul proiectului si rolurile membrilor

In al patrulea capitol se va specifica rolul fiecarui membru din grupul operational in ceea ce priveste implementarea proiectului dar si ce tip de proiect se va dezvolta cu ajutorul sprijinului. Pentru aceasta submasura se accepta doar proiectele pilot sau dezvoltarea de noi procese, produse, practici si tehnologii.

5. Categoria proiectului

In aceasta sectiune, solicitantul va trebui sa bifeze categoria agricola de implementare a viitorului proiect. Categoriile acceptate pentru aceasta submasura sunt:

– Sisteme de productie agricola

– Practici agricole

– Echipamente si utilaje agricole

– Cresterea si bunastarea animalelor

– Producerea plantelor si horticultura

– Peisaj si gestionarea solului

– Combaterea bolilor si daunatorilor

– Fertilizarea si gestionarea nutrientilor

– Functionalitatea si gestionarea solului

– Resurse genetice

– Gestionarea resurselor cu apa

– Clima si schimbari climatice

– Gestionarea energiei

– Gestionarea deseurilor

– Biodiversitate si gestionarea agriculturii

– Calitatea alimentelor

– Lanturi de aprovizionare comercializare si consum

– Competitivitate in agricultura si diversificarea activitatii.

6. Obiectivul principal al proiectului

In cadrul acestui capitol, solicitantul va trebui sa ofere informatii despre principalele probleme/oportunitati pe care le abordeaza proiectul si cum vor fi acestea rezolvate/abordate de catre parteneri sau utilizatorul final.

De asemenea, se cere elaborarea unui scurt rezumat, in care se vor specifica:

– Principalele rezultate asteptate prin desfasurarea proiectului

– Beneficiile utilizatorului final dupa implementarea cunostintelor dobandite in urma proiectului

– Scopul pentru care specialistii ar putea utiliza rezultatele proiectului.

7. Clarificari despre proiect

Ultimul capitol al proiectului contine anumite intrebari specifice, prin care se doreste claficarea anumitor aspecte. Solicitantul va trebui sa explice de ce proiectul care urmeaza a fi implementat este inovativ, sa specifice daca exista orice fel de constrangere (juridica, tehnica, sociala, etc.) pe care va functiona proiectul sau descrierea modului in care vor fi indeplinite criteriile de selectie.

De asemenea, solicitantul va trebui sa descrie operatiunile principale implementate in cadrul proiectului, si modul in care se va face diseminarea rezultatelor.