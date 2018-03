Incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13), acestea fiind implementate in Romania incepand cu anul 2015.

Masurile de mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole si pe UVM beneficiaza de alocari financiare consistente in perioada de programare 2014 – 2020, suma disponibila pentru aceste masuri fiind de cca. 2,629 mld. euro (Masura 10 – 1,072 mld. euro, Masura 11 – 236 mil. euro, Masura 13 – 1,321 mld. euro).

Prin implementarea masurilor de mediu si clima, MADR urmareste mentinerea resurselor agricole naturale si traditionale pe care Romania le detine, inclusiv conservarea biodiversitatii asociate terenurilor agricole atat prin sustinerea sistemelor extensive de agricultura (bazate pe reducerea inputurilor si utilizarea durabila a resurselor naturale), cat si prin incurajarea continuarii activitatilor agricole in zonele cu o valoare de mediu ridicata, dar in special in zonele care se confrunta cu constrangeri naturale si in zonele montane, pentru evitarea abandonului acestor zone.

Modificari la masurile de mediu si clima

Incepand cu anul 2018, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a adus o serie de modificari masurilor de mediu si clima pentru a creste atractivitatea acestora, pentru a raspunde mai bine nevoilor fermierilor, precum si pentru a creste beneficiile de mediu ca urmare a aplicarii angajamentelor.

Astfel, au fost introduse 3 noi pachete in cadrul Masurii 10 – Agro-mediu si clima aplicabile pe terenuri agricole pentru conservarea speciilor acvila tipatoare mica (Aquila pomarina) si dropia (Otis tarda), precum si pe terenuri arabile pentru protejarea speciilor de pasari comune.

Platile la pajisti au fost majorate

De asemenea, a fost majorat nivelul platilor compensatorii acordate la nivel national pe pajisti permanente, fara angajament de agro-mediu si clima, cu 19 euro/ha/an pentru perioada de conversie si cu 18 euro/ha/an pentru perioada de mentinere a practicilor de agricultura ecologica, fata de anul 2017.

Totodata, a fost inclusa posibilitatea de a cumula pe aceeasi suprafata platile compensatorii acordate in cadrul pachetelor aplicabile pe pajisti permanente, atat prin Masura 11 – agricultura ecologica, cat si prin Masura 10 – agro-mediu si clima. Astfel, in functie de combinatia de pachete accesate, nivelul platilor cumulate poate fi cuprins intre 119 – 449 euro/ha/an pentru perioada de conversie si intre 153 – 483 euro/ha/an pentru perioada de mentinere a practicilor de agricultura ecologica;

Documente utile de informare

Detalierea modului de accesare a acestor masuri se regaseste in documentele informative si de ghidare elaborate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu sprijinul Autoritatii de Management pentru PNDR, respectiv:

– Brosura masuri compensatorii de dezvoltare rurala;

– Ghid Informativ pentru beneficiarii masurilor de mediu si clima ale Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2018;

– Pliant scheme/ masuri de plata pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unica de plata in campania 2018;

– Pliant completare electronica cerere unica de plata;

– Pliant norme ecoconditionalitate;

– Afis informativ Masura 10;

– Afis informativ Masura 11 si Masura 13;

– Fisa de prezentare (flyer) Pachetul 9 – Masura 10;

– Fisa de prezentare (flyer) Pachetul 10 – Masura 10;

– Fisa de prezentare (flyer) Pachetul 11 – Masura 10;

– Caiete de agro-mediu insotite de instructiuni de completare pentru pachetele Masurii 10;

– Caiete de agricultura ecologica insotite de instructiuni de completare pentru pachetele Masurii 11;

– Calendarul lucrarilor agricole specifice pachetelor Masurii 10;

– Lista zonelor eligibile pentru masurile de mediu si clima;

– Harti la nivel judetean cu incadrarea unitatilor administrativ-teritoriale in zonele eligibile in cadrul masurilor de mediu si clima ale PNDR 2014-2020, indicand arondarea acestora pe Centre Locale APIA.

Informatiile relevante privind conditiile aplicabile masurilor de mediu si clima in anul 2018 se pot consulta la toate Centrele Locale si Centrele Judetene APIA, Oficiile Judetene si Centrele Regionale ale AFIR, la Compartimentele de Dezvoltare Rurala judetene si la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Aceste informatii sunt disponibile si in mediul online.