Mai multi specialisti ornitologi din Ungaria, impreuna cu Asociatia pentru Protectia Pasarilor si a Naturii ,,Grupul Milvus’’ din Targu Mures au elaborat un studiu care a contribuit la introducerea unui pachet nou in cadrul Masurii 10 – Agro-mediu si clima, spre a proteja cele 40 de dropii care inca mai cuibaresc pe teritoriul Romaniei, noteaza Agerpres.

Presedintele asociatiei ,,Grupul Milvus’’, Tamas Papp a explicat acest pachet este necesar in conditiile in care ultima zona din Romania in care mai cuibareste dropia este langa Salonta, din necesitatea de a proteja aceasta pasare.

,,Am dezvoltat un pachet de agro-mediu accesibil din Timis si Bihor. Am studiat 10 ani aceasta populatie, e o populatie stabila, e interconectata cu populatia din Ungaria. Am reusit astfel sa promovam un pachet pe teren arabil si pentru pajiste. Dropia e o specie de stepa, are nevoie de spatii intinse, de pajisti. Daca am vrea ca dropia sa aiba aici un habitat, ar trebui sa avem campii cat vezi cu ochii. Dar dropia s-a adaptat la noi, cuibareste si in lanuri de grau, cuibareste si in lanuri de rapita. Ne-am bazat foarte mult pe experienta colegilor din Ungaria, care se ocupa de peste 40 de ani de Dropie, ei accesează fonduri de 10 ani”, a declarat Tamas Papp.

Mai multe noutati in cazul masurilor de mediu si clima

MADR a modificat mai multe aspecte din pachetul de mediu si clima, introducand o serie de noutati, printre care si platile compensatorii pentru protejarea dropiei.

Prin urmare, beneficiarii care acceseaza pachetul 11 al acestei masuri de plati compensatorii vor putea obtine pana la 255 euro la hectar pe an, pentru conversia terenurilor arabile in pajisti. Pentru a obtine plata compensatorie, fermierii vor trebui sa depuna o cerere la APIA, iar in cazul in care cererea va fi aprobata, pot beneficia de plati compensatorii pentru o perioada de 5 ani, atat timp cat respecta toate conditiile impuse in acest pachet.