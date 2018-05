Sorgul este o cereala bogata in substante nutritive, recomandat pentru furajarea pasarilor. Unii specialisti considera ca aceasta cereala este chiar mai hranitoare decat porumbul si sustin ca exploatarea unei culturi de sorg presupune cheltuieli de productie mult mai mici decat in cazul cerealelor conventionale (grau, porumb, etc.), noteaza asociatia Sorghum – ID.

Chiar daca sorgul este foarte rezistent si nu va fi afectat foarte mult de seceta sau de lipsa umiditatii, planta este destul de sensibila atunci cand porneste in vegetatie. Combaterea buruienilor este unul din cele mai importante aspecte de care trebuie sa tinem cont, daca dorim o recolta productiva de sorg.

Combaterea buruienilor va creste semnificativ probabilitatea ca vom obtine o recolta bogata, cu cereale de o calitate superioara. Totusi, pentru ca viitoarea noastra recolta de sorg sa fie ferita de buruieni, va trebui sa avem in vedere cateva aspecte. Iata cum trebuie sa procedam:

1) Alegerea solului

Pentru a fi siguri ca viitoarea noastra cultura de sorg va fi cat mai ferita de buruieni, va trebui sa alegem un sol curat, cu cat mai putina vegetatie salbatica. Totusi, este important sa evitam solurile populate cu mei sau costrei, pentru ca aceste buruieni se combat mai greu si nu exista erbicid care sa le elimine in totalitate.

2) Erbicidatul preemergent

Erbicidatul preemergent este tot mai comun in agricultura cerealelor conventionale iar rezultatele acestei proceduri ii confirma utilitatea. Pentru culturile de sorg, erbicidatul preemergent este foarte recomandat, pentru ca atunci cand planta va rasari, va putea sa beneficieze de toate substantele nutritive din sol, buruienile fiind deja inlaturate.

Pentru aceasta procedura, cele mai recomandate sunt erbicidele cu absorbtie radiculara si foliara si actiune sistematica. Ca substante se pot utiliza mezotrionul (0,2 l/ha) si clomazon + pendimetalina (2,5 l/ha), daca se doreste si un erbicid cu actiune de contact.

3) Erbicidatul postemergent

Aceasta procedura se intreprinde in cand planta se afla in stadiul de 4-8 frunze (T2). Pentru erbicidatul postemergent se recomanda erbicidele cu penetrare foliara si actiune de contact. Cele mai recomandate substante sunt: bentazon (2,5 l/ha) si bromoxinil (1 – 1,5 l/ha). Daca se doreste un erbicid cu actiune sistemica, atunci se poate utiliza si tritosulfuron (0,07 kg/ha), prosulfuron (0,3 kg /ha) sau clopiralid (1,25 l /ha).

4) Prasila mecanica

Metodele de prasila mecanica completeaza si definitiveaza combaterea buruienilor din cultura. Se poate realiza o trecere cu grapa-pieptene sau cu sapa rotativa, la cateva zile după semanat (tehnica trecerii „oarbe”), dupa ce s-a avut grija sa se semene putin mai in adancime.O prasila sau mai multe, insotite de bilonare pot fi efectuate catre stadiul de 5-6 frunze al sorgului.