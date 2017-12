Iarna aduce cu ea temperaturi extrem de scazute si din acest motiv, stupii de albine trebuie protejati si pregatiti pentru sezonul rece. Iernarea albinelor consta in pregatirile facute de apicultori pentru a asigura albinelor conditiile necesare de supravietuire in sezonul rece si pentru a beneficia de familii la fel de productive si anul viitor.

In mod normal, aceste pregatiri se efectueaza in luna octombrie, insa putem sa amanam acest lucru pana la venirea primului inghet. Dupa cum stim, albinele au propriul lor mecanism de aparare impotriva gerului, si se vor organiza intr-un ghem atunci cand simt frigul.

Totusi, acest lucru nu este suficient pentru a proteja intregul stup, si daca nu intervenim riscam sa pierdem o parte din albine, uneori chiar intreg stupul. Iata care sunt principalele pregatiri pe care trebuie sa le efectuam.

Termoizolarea stupului

Dupa cum mentionam anterior, organizarea albinelor in ghem nu este suficienta pentru mentinerea unei temperaturi constante in interiorul stupului. De aceea, este necesar sa intervenim noi. Cea mai indicata forma de impachetare a stupului este cea unilaterala, prin care trebuie sa acoperim toate orificiile din stup prin care ar putea patrunde frigul. De asemenea, fagurii vor trebui pozitionati pe peretele care beneficiaza de cea mai multa caldura, pentru a fi feriti de inghet.

Aerisirea stupului

Din dorinta de a proteja cat mai bine albinele impotriva gerului, multi apicultori neexperimentati efectueaza o izolare prea etansa a stupilor, riscand sa le sufoce. Cand izolam stupul, este important sa ne amintim sa lasam doua orificii deschise, pentru a permite aerului sa circule in interiorul stupului. Specialistii recomanda sa cream orificii de aproximativ 0,5 centimetri, in fantele situate in urdinisul si in podisorul stupului.

Introducerea hranei

Hrana necesara albinelor pentru iernat se va introduce intotdeauna in faguri, care vor fi plasati pe peretii stupului. Daca pozitionam fagurii in partea inferioara a stupului, albinele vor intampina probleme in a-si forma ghemul si nu se vor putea hrani corespunzator. Daca nu dorim/putem sa hranim albinele cu miere, va trebui sa cream un sirop pe baza de zahar. Amestecul va fi compus din 2 kilograme de zahar si un litru de apa, care trebuie pus la incalzit si lasat pana cand intreaga compozitie este omogenizata si are o textura asemeni mierii. Plasarea acestui sirop in stup se face intocmai ca plasarea mierii.

Lucruri de care sa tinem cont pe perioada iernii

Odata cu finalizarea pregatirii stupilor si cu venirea sezonului rece, lucrarile propriu-zise in apicultura au luat sfarsit. Cu toate acestea, este important sa ne vizitam stupii ocazional, pentru a observa orice neregula aparuta. Mai multi specialisti in apicultura sustin ca in functie de zumzetul albinelor, ne putem da seama de anumite evenimente care se petrec in interiorul stupului.

Daca albinele scot un zumzet slab si apatic, inseamna ca au ramas fara mancare si trebuie sa intervenim urgent in a le plasa hrana. Cand auzim un zumzet discontinuu si dezorientat, inseamna ca albinele din acel stup tocmai au ramas fara matca. Atunci cand sunetele scoase de albine sunt moderate in intensitate si continue, inseamna ca totul este in ordine si nu avem motive sa ne facem griji.