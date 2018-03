Nu trebuie sa fii un expert ca sa te poti bucura de o gradina sanatoasa si bine ingrijita. Chiar si daca ai o gradina mare, aceasta poate fi usor de intretinut cu uneltele si informatiile potrivite.

Primii pasi

Esentialul e sa incepi intotdeauna cu lucrurile de baza si anume plantarea ierbii. Daca spatiul pe care il amenajezi e mare, te ajuta sa plantezi gazon. Gradina poate avea astfel un aspect ingrijit cu minimum de efort. Ca sa fii eficient, poti folosi motocoase pentru tunsul gazonului si sisteme de irigatie pentru intretinerea lui.

Gazonul este primul lucru care iese în evidenta si elementul central al oricarei gradini. Un gazon verde si sanatos poate chiar sa devina o sursa de relaxare pentru tine. Pe lângă munca „terapeutica” pe care o depui deja, vei avea parte și de beneficii psihologice. Conform Telegraph, o substanța eliberata in aer de iarba proaspat taiata ne face sa ne simtim relaxati si veseli si ajuta chiar la prevenirea declinului mental la batranete.

Cum sa plantezi

Gradinile cu suprafata mare sunt mai greu de intretinut, dar iti dau libertatea sa fii creativ. Poți planta flori, legume, arbusti si chiar pomi sau copaci. Va trebui sa stii sa prioritizezi. Trebuie sa te gandesti ce plante vrei sa cresti in gradina, unde le plasezi si trebuie sa ai grija sa lasi mereu suficient spatiu intre ele.

E foarte important sa te asiguri ca sadesti plante care se vor adapta la climatul nostru, pentru ca, altfel, toate eforturile tale se vor risipi odata cu venirea iernii. E, de asemenea, important sa te asiguri ca folosesti ingrasaminte si ca uzi grădina constant, pentru ca plantele tale sa se dezvolte cat mai usor.

Ce sa plantezi

Aici tu esti cel care decide. Poti opta pentru flori, plante ornamentale, arbusti sau chiar pomi si copaci. Totul e sa stii ce vrei sa obtii. Daca esti incepator, poti porni cu florile, care sunt mai usor de intretinut, si sa avansezi la plante mai complexe dupa ce vezi rezultatele.

Desigur, sunt si plante care nu au nevoie de multa intretinere. Acestea sunt foarte potrivite pentru incepatori, pentru ca nu au nevoie de atentie speciala si nici de multe interventii.

E bine sa incluzi in gradina ta si cativa arbusti fructiferi, precum zmeura sau macesul. Acestia vor da o nota de naturalete peisajului si vor pune mai bine in valoare restul plantelor din gradina.

Daca spatiul o permite, cativa pomi fructiferi pot fi o alegere grozava, mai ales in lunile calde de vara, cand umbra e atat de necesară. In plus, te vei bucura si de fructe proaspete la sfarsitul fiecarei veri.

Intretinerea gradinii

Intr-o gradina, cea mai mare parte din munca va fi mentenanta. Va trebui să te asiguri constant ca iarba e tunsa, ca frunzele sunt adunate, ca ai udat plantele si ca ai smuls buruienile. Vei fi nevoit sa folosesti unelte diferite pentru sarcini diferite. Spre exemplu, exista mai multe tipuri de motocoase; unele sunt potrivite pentru tunderea gazonului, altele pentru toaletarea arbustilor. Trebuie sa alegi uneltele pe care le folosesti in functie de nevoile gradinii.

Poate nu vei reusi sa realizezi tot ce ti-ai propus. Poate vei planta un copac intr-un loc gresit sau poate o parte din plante vor muri. Nu-i nimic. O gradina frumoasa necesita efort si rabdare. Iar asta e parte din distractie.

Va trebui sa muncesti pentru o gradina frumoasa, dar si satisfactia ta va fi pe masură. E un sentiment foarte placut sa urmaresti cum creste si se dezvolta gradina ta. Si e foarte placut sa stai vara, la racoare intr-un loc viu, frumos, creat de tine.

