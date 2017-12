Anul 2017 este unul reprezentativ pentru agricultura romaneasca. Deciziile luate in acest an au avut un impact major asupra agriculturii, reusind sa imbunatatesca intr-o oarecare masura sistemul de acordare a platilor catre fermieri dar si infrastructura agricola.

Cu toate ca masurile luate in 2017 nu au fost suficiente pentru o reforma totala in agricultura, le putem considera un pas inainte spre dezvoltarea agriculturii romanesti. Iata care au fost principalele decizii luate in 2017:

In acest an s-a reglementat acordarea la timp a subventiilor pentru agricultura. La 31 martie 2017, APIA a autorizat la plata 2,065 miliarde euro pentru Campania 2016.

Au fost demarate platile in avans pentru Campania 2017, la 16 octombrie 2017. In urma acestei decizii, 884.397 de fermieri vor beneficia de un avans de 70% din subventie. In prima zi se vor acorda 42,1 milioane euro pentru 24.464 beneficiari.

Tot in anul 2017 se prevede incasarea a 3,3 miliarde de euro din fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala, din care FEGA, 1,775 miliarde euro, reprezentand un procent de absorbtie de 99,04% si FEADR, 1,558 miliarde euro. Cu toate ca sumele se indreapta aproape exclusiv spre sectorul privat, aceasta prevedere reprezinta un beneficiu pentru economia si agricultura romaneasca.

Imbunatatiri la sistemul de irigatii si antigrindina din tara noastra

S-a decis reabilitarea infrastructurii principale de irigatii prin Planul National de Irigatii care prevede investitii de 1,015 miliarde de euro pana in 2020 si reabilitarea a 86 de amenajari de irigatii viabile pentru 2 milioane ha. Reabilitarea a inclus si modernizarea SPA 388 din amenajarea Boianu Sticleanu, judetul Calarasi si modernizarea SRPA Spiru Haret din amenajarea Ialomita-Calmatui, jud. Braila.

S-a dezvoltat sistemul national antigrindina si de stimulare a precipitatiilor. Etapa I a programului s-a desfasurat de la 15 aprilie 2017, cu 34 puncte de lansare care acopera 500.000 ha. Inca 26 puncte de lansare care vor acoperi o suprafata de 835.000 ha vor fi operationale de la 15 aprilie 2018. In iulie-septembrie 2017 s-au folosit deja 927 de rachete antigrindina, pentru protejarea culturilor pomicole din Iasi, Vrancea si Prahova.

Produsele deficitare, sprijinite printr-o serie de masuri

S-a pus in aplicare programul de sprijinire a produselor deficitare, respectiv tomate in spatii protejate. Programul s-a aplicat pentru prima data in 2017. De asemenea, in cadrul programului ,,Tomate Romanesti’’, intre iulie-septembrie 2017, 4400 de fermieri au primit ajutoare de 60 milioane de lei. Prin aceste masuri, s-a obtinut o productie de 25.000 tone de rosii, livrate pe piata autohtona.

Prin programul PNDR, s-au efectuat plati record de peste 1,7 miliarde euro

Prin Programul PNDR 2014-2020, s-a decis acordarea unui sprijin financiar pentru investitii in agricultura de 1.732 milioane de euro, un sprijin pentru infrastructura agricola si silvica de 670 milioane de euro si un ajutor pentru instalare tineri fermieri si ferma mica de 700 milioane de euro.

Tot in 2017 s-a modificat si valabilitatea atestatului de producator, iar in urma deciziei, actul va avea acum o valabilitate de 5 ani. Dupa luarea masurii, ,,Atestatul de producator contine cinci file, cate o fila distincta pentru fiecare an, se completeaza anual cu datele din registrul agricol si se vizeaza prin aplicarea stampilei si a semnaturii primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz’’.

Reglementarea vanzarii de cereale

De asemenea, vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli persoane juridice/fizice, pe piata interna sau la export, se realizeaza pe baza contractelor de vanzare-cumparare, al caror model se aproba prin ordin al Ministerului Agriculturii, din 2017.

MADR a elaborat si lista de sanctiuni pe care le risca fermierii ce nu respecta cerintele masurii 11 – Agricultura ecologica, masura ce a intrat in vigoare tot in 2017.

Aceste sanctiuni vor reduce suma platita fermierilor de catre stat si se poate impune pentru urmatoarele motive: sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor, sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor de eligibilitate, sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererilor de plata, sanctiuni pentru nedeclararea in intregime a suprafetelor si sanctiuni de ecoconditionalitate.

S-a stabilit definitia fermierului activ

O alta decizie majora in 2017 a fost schimbarea definitiei fermierului activ, necesara pentru a stabili cine sunt agricultorii care pot primi subventii si fonduri europene nerambursabile. Pentru a-si dovedi acest statut, persoanele fizice sau juridice trebuie sa detina un act de infiintare din care sa reiasa activitatea agricola efectuata de acestia.

Anul acesta s-a decis si ca Agentia Domeniilor Statului (ADS) sa intre in subordinea statului din 2017. Agentia are in administrare peste 320.000 hectare de teren agricol, teren ce va intra in administrarea indirecta a MADR, odata cu efectuarea masurii.

Ce masuri se asteapta pentru 2018

In ceea ce priveste anul urmator, AFIR isi propune sa efectueze in primul trimestru al 2018, plati de aproximativ 1 miliard de euro. De asemenea, de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe terenul agricol lucrat va fi eliminat in totalitate.