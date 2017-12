Tot mai multi producatori de carne de porc isi arata nemultumirea fata de preturile tot mai mici cu care sunt nevoiti sa-si vanda produsele catre comercianti. Cu toate acestea, preturile produselor/carnii de porc la raft continua sa se aprecieze, iar cumparatorii finali sunt nevoiti sa scoata din buzunar tot mai multi bani.

Avand in vedere ca principalul fenomen care a declansat acest dereglaj, criza embargoului rus, a avut loc acum aproape 2 ani, era de asteptat ca piata romaneasca de porcine sa se regleze pana in prezent, insa fenomenul doar s-a agravat.

Interventia statului in reglarea acestui decalaj este una limitata, iar autoritatile nu pot influenta in mod direct evolutia/involutia preturilor.

,,Trebuie sa fim sinceri si sa recunoastem ca problema nu vine de la autoritati. Piata are regulile ei si tinde sa se regleze singura. Intr-adevar, exista Consiliul Concurentei care a fost deja sesizat insa pana in prezent nu exista nicio masura concreta.’’, a declarat pentru Stiri Agricole, directorul executiv al Asociatiei Producatorilor Carnii de Porc din Romania (APCPR), doamna Tudor Stana.

Producatorii raman fara optiuni

Situatia actuala este cu atat mai alarmanta cu cat producatorii autohtoni incep sa inregistreze pierderi semnificative, iar daca acest decalaj al preturilor va continua, nu vor mai putea fi sustenabili din puct de vedere financiar.

,,In cazul in care preturile continua sa scada, producatorii nu au alta optiune decat sa-si reduca activitatea si sa-si limiteze pierderile. Producatorii nu pot sa vanda la nesfarsit la pretul de acum, pentru ca ar insemna sa piarda bani.’’, a mai precizat directoarea executiva a APCPR.

In prezent, pretul in viu al unui porc vandut de producatori este de 5,5 lei/kg, inregistrand o scadere de aproximativ 20% fata de ultimele luni. Cu toate acestea, pretul la raft al aceluiasi produs a inregistrat cresteri semnificative in aceasta perioada de timp. De mentionat este faptul ca anumite supermarket-uri pun spre vanzare carne de porc provenita din import, in unele cazuti chiar din Africa.

Tot mai multi oameni se orienteaza spre micii producatori

In conditiile in care pretul carnii de porc nu da semne ca s-ar reduce in viitorul apropiat, tot mai multe persoane decid sa cumpere carnea de porc direct de la micii producatori. Astfel, cumparatorii au certitudinea ca produsul este unul 100% autohton, iar diferenta de pret este una notabila. In prezent, micii producatorii cer in medie 8 lei pe kilogramul de porc in viu si in jur de 10 lei/kg pentru carcasa.

Impactul pe care il vor avea sarbatorile asupra pretului carnii de porc la producator

Pentru ca venirea sarbatorilor de iarna vor aduce cu ele o cerere crescuta de carne si preparate de porc, ar fi de asteptat ca pretul oferit producatorilor pentru porcine sa creasca. Cu toate acestea, situatia din teritoriu nu confirma acest lucru, ba din contra, specialistii se asteapta ca pretul oferit producatorilor de porcine sa se deprecieze si mai mult.

,,Din ce am discutat nu exista niciun semnal cum ca preturile s-ar mai mari in preajma Sarbatorilor. Noi ne-am bucura si daca acestea s-ar mentine la valoarea de acum. Singura crestere pe care o asteptam s-ar putea intampla in vara’’, a declarat pentru Stiri Agricole, Tudor Stana, director executiv al APCPR.

Rasele exotice de porci, o alternativa pentru producatori

Pentru ca pretul actual oferit producatorilor pentru rasele de porci autohtone este intr-o continua scadere, tot mai multi fermieri se reprofileaza si incep exploatarea unor rase de porci pentru care cererea este mai mare. Porcul vietnamez, valorificat in special in judetul Constanta, inregistreaza o cerere tot mai mare, iar pretul de vanzare in viu al unui kilogram este aproape dublu fata de cel al unei rase autohtone.

Cu toate acestea, cererea pentru aceasta rasa de porc nu este suficient de mare incat sa devanseze rasele autohtone, iar specialistii considera ca producatorii nu ar beneficia pe termen lung, daca ar opta sa creasca rase de acest tip. Conform doamnei director executiv al APCPR, dezvoltarea unei afaceri bazata pe porci vietnamezi ,,(…) nu este o solutie. Rasele exotice fac parte dintr-o industrie de nisa si nu se poate dezvolta o industrie sustenabila pe asa ceva. Astfel de rase se pot dezvolta la nivelul unei ferme de familie insa nimic mai mult.’’