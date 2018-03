Ministerul Agriculturii a publicat zilele trecute un ordin care contine o serie de sanctiuni, aplicate fermierilor care nu se vor conforma conditiilor de accesare a subventiilor sau vor altera anumite din neglijenta sau in mod intentionat.

Prezentul ordin exemplifica o lista de sanctiuni pentru masurile 10 – Agro – mediu sic lima, 11- Agricultura ecologica, 13 – Plati care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri si pentru masura 214 – Plati de agro-mediu.

Pentru masurile anterior mentionate, data limita de depunere a cererilor de finantare este 15 mai, conform prevederilor legii. Beneficiarii care isi vor depune cu intarziere cererile de finantare risca sa fie sanctionati, in functie de cat de mult a fost depasita data limita si in functie de motivele intarzierii.

Cazuri in care beneficiarii nu sunt sanctionati pentru intarziere

In cazurile de forta majora si de circumstante exceptionale, fermierul nu va fi sanctionat pentru depunerea cu intarziere a cererii de finantare, atat timp cat poate prezenta anumite documente justificative care sa-i poata dovedi situatia exceptionala.

In mod normal, sunt recunoscute urmatoarele cazuri de forta majora si de circumstante exceptionale:

– Incapacitatea profesionala pe termen lung a beneficiarului;

– O catastrofa naturala grava care afecteaza puternic exploatatia agricola;

– Distrugerea accidentala a cladirilor destinate cresterii animalelor, aflate pe exploatatia agricola;

– O epizootie sau o boala a plantelor care afecteaza partial sau intregal septelul sau, respectiv culturile beneficiarului;

– Exproprierea intregii exploatatii agricole sau a unei mari parti a acesteia, daca exproprierea respectiva nu ar fi putut fi anticipata la data depunerii cererii.

Principalele sanctiuni pentru intarzierea depunerii cererii de finantare

Daca beneficiarul depune cererea de finantare cu intarziere, fara a avea un motiv intemeiat care sa-i justifice intarzierea, acesta va suferi o reducere de 1% pe zi lucratoare, pentru sumele la care ar avea dreptul in anul respectiv.

Totusi, daca depunerea cererii se face in mai mult de 25 de zile de la data limita, cererea va fi respinsa de la finantare si beneficiarul nu va mai fi eligibil accesarii de subventii pentru acea masura, pana la urmatorul ciclu de depunere a cererilor de finantare (urmatorul an calendaristic).

Posibilititatea de a modifica informatiile din cererea de plata

Fermierii care au depus deja o cerere de finantare insa constata ca au omis sau au completat gresit anumite informatii, au posibilitatea de a-si modifica cererea de finantare. Totusi, modificarile pot fi introduse doar pana la ultima data de depunere a cererilor cu intarziere, adica pana la 31 mai.

Introducerea unei modificari pentru cerere dupa aceasta data-limita presupune aplicarea unei sanctiuni de 1% pe zi lucratoare la sumele cuvenite. Modificarile privind cererea de plata pot fi admise pana la ultima data de depunere cu intarziere a cererilor unice. Modificarile referitoare la o cerere de plata nu sunt admise dupa data mentionata.

O cerere poate fi retrasa total sau partial in orice moment, in urma unei solicitari scrise, cu exceptia cazului in care beneficiarul a fost instiintat cu privire la neconformitatile pe care le contine cererea de plata (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost instiintat cu privire la intentia agentiei de a intreprinde un control la fata locului. Daca in urma acestui control au fost constatate neconformitati, beneficiarul nu mai poate retrage partile din cererea de plata la care se refera aceste neconformitati.