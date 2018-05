Cultivatorii de tomate in sere si solare, care au accesat sprijinul cuplat anul trecut si au fost declarati eligibili, vor primi in acest an un cuantum de peste 7.000 de euro pe hectar.

Suma este relativ mai mare fata de anul trecut, cand cuantumul a fost de circa 6.300 de euro pe hectar.

Sprijinul cuplat se acorda fermierilor activi care fac dovada comercializarii urmatoarelor cantitati minime anuale pe hectarul cultivat, in functie de legumele cultivate: 85 tone la tomate pentru consum in stare proaspata.

Fermierii vor avea obligatia ca pana la data de 31 decembrie 2018 sa depuna documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Dovada comercializarii legumelor o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Unitatile de industrializare care cultiva castraveti in sere sau solare proprii fac dovada procesarii productiei proprii, pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

Nu sunt eligibile la plata suprafetele de sere sau solare in care legumele nu sunt cultivate pe pamant.

Sprijinul cuplat este o plata directa care se acorda fermierilor pentru unele sectoare, culturi si specii de animale afectate de anumite dificultati si care sunt considerate importante pentru Romania, din motive economice, sociale si de mediu.