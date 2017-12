Accesarea de fonduri europene reprezinta cea mai accesibila metoda de a infiinta sau extinde o afacere agricola. Cu toate acestea, atunci cand incearca sa contracteze un sprijin financiar, foarte multe persoane intampina anumite dificultati, in mare parte din cauza birocratiei sau a lipsei de informatii.

Aceste piedici, in functie de gravitatea lor ne pot afecta executia proiectului pentru care solicitam sprijin, sau in unele cazuri chiar stoparea intregului proiect.

Chiar daca multe dintre aceste impedimente sunt imposibil de evitat si de catre un antreprenor cu experienta, o informare riguroasa inainte de conceperea proiectului ne va creste sansele de a incasa la timp fondurile mult dorite. Iata care sunt principalele capcane de care trebuie sa tinem cont, atunci cand accesam fonduri europene.

Conditiile de finantare

Masura/submasura in cadrul careia accesam sprijinul conteaza enorm pentru fiecare fermier in parte, pentru simplul motiv ca fiecare impune anumite conditii si restrictii proprii. Accesarea sprijinului printr-o masura pentru care nu suntem eligibili va duce la respingerea proiectului nostru si astfel vom ramane fara finantare.

Aplicarea la o masura prea restrictiva sau pentru care nu suntem eligili ne va irosi timp pretios, timp in care am fi putut accesa sprijinul aferent altei masuri. De aceea, o informare prealabila in ceea ce priveste conditiile impuse de acea masura dar si gradul nostru de eligibilitate sunt deosebit de importante.

Riscul pierderii capitalului propriu

Fondurile nerambursabile reprezinta o metoda profitabila de a dezvolta o afacere in domeniul agricol, doar daca avem o experienta in acea ramura a agriculturii pentru care accesam sprijinul sau daca avem acces la un personal specializat.

Inceperea unei afaceri intr-un domeniu cu care nu suntem familiarizati sau in care nu avem suficient de multa experienta, se poate dovedi dezastruoasa si poate duce la pierderea fondurilor europene dar si a capitalului propriu. De aceea, este important sa optam pentru un domeniu in care suntem siguri ca vom avea succes.

Procedurile de achizitie publica

Modalitatile prin care putem cheltui banii aferenti finantarii sunt extrem de restrictive, si din acest motiv trebuie sa cunoastem in intregime procedurile prin care putem sa achizitionam anumite echipamente, utilaje agricole sau prin care angajam personalul.

In cazul in care achizitiile efectuate de noi nu sunt conforme cu conditiile impuse de acea masura/submasura, riscam ca acele cheltuieli sa nu ne fie decontate si sa trebuiasca sa le suportam din buzunarul propriu.

Durata de evaluare

In momentul in care decidem sa aplicam pentru un sprijin financiar, trebuie sa intelegem ca durata de evaluare poate ajunge chiar pana la 2 ani in unele cazuri. Aceasta ,,capcana’’ este principalul motiv pentru care foarte multi investitori renunta la sprijin si decid sa-si infiinteze afacerea agricola din fondurile proprii.

Totusi, durata de evaluare extrem de mare isi va merita asteptarea in cele din urma si ne va asigura resursele financiare, necesare infiintarii propriei noastre afaceri. Proiectele constituite pe baza fondurilor europene sunt in general gandite ca proiecte pe termen lung, si din aceasta cauza perioada dintre depunerea si aprobarea proiectului este atat de mare.