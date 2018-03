Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, maine, 01 martie, demareaza Campania de primire a Cererilor unice de plata pentru anul 2018.

Cererile unice de plata se vor depune in perioada 01 martie – 15 mai a.c. la Centrele judetene/locale APIA si la Centrul Municipiului Bucuresti.

Completarea declaratiei de suprafata se realizeaza electronic, folosind aplicatia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea si inchiderea cererii unice de plata in IPA-Online se face in prezenta functionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plata, dupa verificarea acesteia si a mesajelor din controlul parcelelor digitizate si corectarea eventualelor probleme semnalate de catre sistemul informatic.

O singura cerere pentru toate suprafetele de teren/gospodariile

Acelasi principiu se aplica si pentru fermierii, crescatori de animale, care vor completa Cererea unica de plata – declaratie sector zootehnic, impreuna cu functionarul APIA, in aplicatia dedicata sectorului zootehnic.

Fermierii vor depune la APIA o singura cerere, chiar daca acestia detin suprafete de teren in diferite localitati sau judete!

Cererile unice de plata se depun la Centrele judetene APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mare de 50 hectare teren agricol si la centrele locale APIA in cazul fermierilor care solicita o suprafata mai mica sau egala cu 50 hectare teren agricol.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.7: „(1) Beneficiarii platilor prevazute la art.1 alin.(2) si la art.33 alin.(2) lit.b) si c) sunt fermierii activi persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola in calitate de utilizatori ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori de animale, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare..(…)sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc ca terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se afla la dispozitia lor sau o copie a anexei nr.24 de la starea civila a unitatilor administrativ-teritoriale, daca este cazul.”

Documentele doveditoare, necesare inaintea depunerea cererii

Documentele care fac dovada ca terenul agricol se afla la dispozitia fermierului trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile la data depunerii cererii.

Responsabilitatea privind legalitatea si valabilitatea documentelor apartine fermierului si/sau autoritatii care a emis/atestat aceste documente, dupa caz.Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

Fermierii care beneficiaza de renta viagera pentru suprafetele arendate/instrainate conform Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de plata pentru terenul arendat/instrainat.

Informatiile detaliate pentru accesarea fiecarei scheme de plata/masuri de sprijin, inclusiv hartile si listele cu UAT eligibile pentru masurile de dezvoltare rurala, pot fi consultate la centrele judetene/locale ale APIA si pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro si www.pndr.ro.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor unice de plata in Campania 2018, rugam fermieriisa se prezinte la data si ora la care sunt programati conform INVITATIEI primite.