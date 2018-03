Conform reprezentantilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temperaturile urmeaza sa creasca, ajungand chiar si la 16 grade Celsius in Banat, noteaza Mediafax.

,,Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade în Banat”, declara reprezentantii ANM.

Cresteri bruste de temperatura se vor inregistra si in Capitala, unde marti, mercurul din termometre va urca pana la 3-4 grade, urmand sa ajunga la 12 grade in cursul zilei de miercuri.

,,Maine si poimaine, in Oltenia si in Moldova o sa fie mai rece fata de restul tarii, insa de poimaine vor fi si ele peste normal, adica la nivelul intregii tari avem intre 4 si 9 grade”, mai explica reprezentantul ANM.

Cresterile bruste de temperatura, periculoase pentru plante

Ajustarea brusca a temperaturilor, fie si atunci cand acestea revin la valorile normale pentru aceasta perioada se poate dovedi dezastruoasa pentru mai multe specii de plante. Cresterea brusca de temperatura afecteaza ritmul biologic al plantelor care ar putea iesi din starea vegetativa prea brusc pentru o dezvoltare corespunzatoare in restul anului.

Cu toate acestea, cei mai afectati vor fi tot pomii fructiferi, care nu vor inmuguri corespunzator si vor avea productivitatea afectata intr-o oarecare masura. De asemenea, in cazul in care temperaturile vor scadea din nou sub 0 grade dupa ce copacii vor avea sansa sa infloreasca, intreaga productie pe anul curent va fi compromisa.