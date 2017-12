In anul 2018, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pune la dispozitia fermierilor romani 1 miliard de euro, suma ce va putea fi accesata in cadrul masurilor deja existente dar si al unor masuri noi implementate.

Modalitatea de obtinere a finantarii ramane neschimbata fata de anii precedenti, fermierii trebuind sa conceapa un proiect de finantare si sa-si dovedeasca eligibilitatea pentru masura in cadrul careia solicita sprijinul.

Ministerul Agriculturii anunta ca in 2018 se vor lansa si masuri noi, extrem de solicitate de fermieri. Astfel, masuri de compensare a riscurilor in agricultura si masuri de bunastare a animalelor, vor fi disponibile fermierilor pentru anul 2018. Iata cele mai accesibile masuri/submasuri prin care fermierii pot incasa subventii in 2018.

Investitii in exploatatii agricole

Prin submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole, fermierii detinatori ai unor ferme de mici dimensiuni pot incasa pana la 100.000 euro iar cei ce vor investi in lanturi alimentare integrate pot accesa chiar si 2.000.000 euro.

Fermierii pot utiliza fondurile pentru dotarea exploatatiilor lor cu utilaje agricole, pentru achizitionarea de echipamente performante, pentru diversificarea productiei sau pentru comercializarea directa a produselor obtinute, in cadrul unor lanturi alimentarre integrate.

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submasura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri prevede o finantare de maximum 50.000 euro pentru orice exploatatie agricola care are ca lider un fermier cu varsta de pana la 40 de ani.

Scopul acestei submasuri este de a incuraja tinerii sa se specializeze intr-un sector agricol si sa devina competitivi in acel domeniu prin perfectionare si dobandirea de experienta. Suma aferenta sprijinului poate fi folosita atat pentru investitii in zootehnie cat si pentru investitii in horticultura (pomicultura, viticultura, legumicultura, etc.).

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Detinatorii unor exploatatii agricole de mici dimensiuni pot accesa fonduri europene prin Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici si in anul 2018. Prin aceasta submasura, fermierii pot primi un ajutor de pana la 15.000 euro, suma complet nerambursabila.

Submasura are ca scop imbunatatirea gradului de competitivitate al fermelor de mici dimensiuni dar si orientarea acestora catre piata de consum. Suma poate fi folosita pentru achizitia de teren agricol, material biologic, echipamente, utilaje agricole sau orice activitate relevanta domeniului exploatatiei agricole, mentionata in proiectul de finantare.

Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol

Fermierii care isi centralizeaza activitatea si se organizeaza in grupuri de producatori, pot accesa sprijinul aferent submasurii 9.1 – Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol. Prin aceasta submasura, grupul de producatori nou format poate incasa un sprijin de maximum 100.000 pe an, acordat pe parcursul a cinci ani consecutivi.

Prin aceasta submasura se urmareste incurajarea fermierilor de a se organiza in grupuri de producatori, sustinerea grupului nou format in a deveni mult mai competitiv pe piata si in a-si organiza propriul lant alimentar. Banii pot fi utilizati pentru dezvoltarea culturilor de camp, in horticultura sau in cresterea animalelor si pasarilor.

Noi masuri propuse pentru 2018

Chiar daca nu exista inca informatii clare privind sumele puse la dispozitie pentru noile masuri, Ministerul Agriculturii a anuntat ca planuieste sa lanseze cel putin doua noi masuri, urmand ca mai multe sa fie adaugate pe parcursul anului 2018.

Astfel, prin masura 17.2 – Fonduri mutuale, fermierii vor putea fi despagubiti pentru orice pierdere economica inregistrata din cauza unor fenomene climatice nefavorabile, de boli ale animalelor si plantelor, de infestare cu daunatori sau de accidente de mediu.

Prin masura 2.1.5 – Plati privind bunastarea animalelor, fermierii pot incasa fonduri pentru trecerea la agricultura ecologica, pentru a-si imbunatati practicile agricole ecologice si pentru a asigura standarde ridicate de bunastare a animalelor.